Товар перевозился в грузовике с полуприцепом.

На Львовщине разоблачили схему ввоза из-за границы новой техники и брендовой одежды под видом гуманитарной помощи на 70 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба офиса генерального прокурора.

"Правоохранителями выявлен факт перевозки через государственную границу Украины компьютерной техники, мобильных телефонов известных марок, а также новой брендовой женской одежды грузовиком с полуприцепом. При этом в официальных документах было указано, что товар является гуманитарной помощью", - говорится сообщении.

В ходе осмотра транспортного средства обнаружено и изъято 14 паллетов и 951 коробку с незаконно перемещенными товарами. По предварительным данным, их стоимость составляет более 70 млн грн.

На продукцию наложен арест и назначено проведение судебно-товароведческих экспертиз. Устанавливаются лица, причастные к совершению уголовного преступления.

Как сообщал УНИАН, в Киеве разоблачили предпринимателя, который продавал гуманитарную помощь, полученную от стран Европейского Союза и США.

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