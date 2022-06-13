В Киеве разоблачили предпринимателя, который продавал гуманитарную помощь, полученную от стран Европейского Союза и США.
Как сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры, мужчина систематически наживался на продаже военной амуниции, продуктов питания и товаров личной гигиены, ввозимых в Украину для дальнейшего распределения в регионы, пострадавшие от агрессии.
Для хранения гуманитарной помощи злоумышленник арендовал в Киеве складские помещения, откуда систематически присваивал товары, которые в дальнейшем продавал.
Правоохранители задокументировали продажу гуманитарной помощи, а именно продуктов питания, на сумму более 500 тысяч грн.
Мужчине сообщено о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
Как сообщал УНИАН, на Запорожье были разоблачены злоумышленники, которые звонили родным и близким воинов ВСУ и предлагали свою "помощь" в якобы освобождении их из плена.
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