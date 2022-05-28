На Львовщине задержали 41-летнего киевлянина, который взорвал гранату в автомобиле с людьми.
Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Львовской области.
Инцидент произошел 27 мая на парковке одной из гостиниц у границы с Польшей. В автомобиле Mitsubishi взорвалась граната, предположительно Ф-1.
В результате взрыва пострадали жители Киевской области - 54-летняя женщина и трое мужчин, двое из которых ее сверстники, а третий - в возрасте 43 лет.
Установлено, что гранату в автомобиле оставил 41-летний киевлянин, с которым они имели общий "бизнес-проект".
Несколько недель назад мужчина предложил передать ему по несколько тысяч долларов, за которые он должен был приобрести автомобили за рубежом и доставить их в Украину. Деньги он получил, однако автомобили не приобрел.
Когда они начали интересоваться причиной задержки, злоумышленник заявил, что машины в ближайшее время должны прибыть из-за границы. Они вместе поехали встречать несуществующие авто.
"Поскольку на самом деле никаких автомобилей злоумышленник не приобрел, а возвращать средства намерения не имел, он решил убить своих "клиентов", - отмечают в полиции.
Когда все сели в машину, он под надуманным предлогом вышел из салона, оставив на переднем пассажирском сиденье сумку с гранатой, которая взорвалась.
Мужчину задержали правоохранители, вскоре суд изберет ему меру пресечения.
Следователи сообщили ему о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15 п. 1 ч. 2 ст. 115 (Покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет.
Ранее сообщалось, что житель Николаева на стройплощадке из ружья застрелил полицейского и ранил военного.
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