Злоумышленники успели снять с автомобиля значок и запчасть, ориентировочная стоимость которой составляет 40-50 тысяч гривень.

Во Львове в воскресенье утром полиция задержала двух мужчин, которые подозреваются в причастности к кражам запчастей с автомобилей.

Один из мужчин пытался скрыться от правоохранителей в снегу, сообщает Патрульная полиция Львовской области.

Так, патрульные получили вызов о неизвестных, которые присели возле автомобиля Mazda 6. Вероятные злоумышленники начали убегать, заметив приближение полицейского автомобиля.

"Патрульные начали догонять их. 37-летнего мужчину задержали практически сразу. Другого, через 10 минут. 36-летний мужчина закопал себя в снег в парке под деревом. Во время поверхностной проверки у него обнаружили пакетик с неизвестным порошкообразным веществом", - рассказали в полиции.

Правоохранители отмечают, что злоумышленники успели снять с авто значок и запчасть, ориентировочная стоимость которой составляет 40-50 тысяч гривень. Также, возможно, задержанные лица причастны к нескольким похожим преступлениям.

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На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу полиции. Лиц задержали по ст. 208 УПК Украины.

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Автор: Александр Топчий