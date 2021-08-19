За это мужчине грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет.

В центре Львова произошла стрельба. Мужчина произвел несколько выстрелов в кафе, после чего скрылся. Его уже задержала полиция.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Львовской области в Facebook.

18 августа директор одного из заведений общественного питания, расположенного в центре Львова, позвонил в полицию. Мужчина сообщил, что один из посетителей кафе совершил несколько выстрелов из неизвестного оружия, после чего скрылся. К счастью, никто не пострадал.

Полиция прибыла на место инцидента, директор предоставил правоохранителям описание и приметы неизвестного мужчины, который устроил стрельбу.

"Вскоре на перекрестке улиц Валовой-Галицкой патрульные полицейские обнаружили прохожего, который подпадал под ориентировку и задержали его. С собой мужчина имел предмет, похожий на пистолет и патроны к нему", - рассказали в пресс-службе.

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Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Теперь мужчине грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Ранее УНИАН уже сообщал, что во Львове иностранцы зарезали и жарили козу возле кладбища.

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Автор: Полина Кузенко