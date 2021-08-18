В парке "Знесенье" во Львове иностранцы зарезали козу и жарили ее на огне.
Об этом в среду, 18 августа, рассказали в патрульной полиции Львовской области.
Днем патрульных третьего батальона вызвали в парк. Очевидец рассказал, что там возле кладбища иностранцы хотят зарезать козу и уже повели ее в заросли. По словам заявителя, в руках у людей были ножи.
Правоохранители обследовали территорию и нашли четырех иностранцев, которые уже жарили животное на открытом огне.
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"Им дали указание прекратить правонарушение. На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу Львовского районного управления полиции. Иностранцам в возрасте 24, 26, 30 и 34 лет грозит ответственность по ч. 3 ст. 299 (Жестокое обращение с животными, совершенное группой лиц) УК. Или по ч. 2 ст. 89 (Жестокое обращение с животными, совершенное группой лиц) КУоАП", - рассказали в полиции.
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