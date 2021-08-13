На глазах у женщин и детей: появилось видео перестрелки в киевском ресторане

Во время массовой драки двух компаний посетителям ресторана пришлось лечь на пол, чтобы невольно не стать участниками конфликта.

Перестрелка в киевском ресторане вчера вечером произошла на глазах у женщин и детей. Об этом свидетельствует видео с камеры уличного наблюдения, которое опубликовал "Киев оперативный". На записи видно, что конфликт произошел между двумя компаниями крепко сбитых парней. Они пересеклись на летней террасе ресторана, где, в том числе, отдыхали женщины и дети. Во время массовой драки некоторые из них легли на пол, а некоторые спрятались под столиками. Читайте такжеСтреляли и били битами: в Херсоне напали на кафе, есть пострадавшие Перестрелка в ресторане Киева - что известно Перестрелка произошла в ресторане Favor Park hotel на улице Конева. Стрелка задержали, а в деле разбираются правоохранители. "Сам потерпевший играет в "правильного" и отказывается от заявления и медицинской помощи", - говорилось в сообщении Telegram-канал "Киев оперативный". Автор: Денис Прядко

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