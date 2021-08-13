Перестрелка в киевском ресторане вчера вечером произошла на глазах у женщин и детей.
Об этом свидетельствует видео с камеры уличного наблюдения, которое опубликовал "Киев оперативный".
На записи видно, что конфликт произошел между двумя компаниями крепко сбитых парней. Они пересеклись на летней террасе ресторана, где, в том числе, отдыхали женщины и дети. Во время массовой драки некоторые из них легли на пол, а некоторые спрятались под столиками.
Читайте такжеСтреляли и били битами: в Херсоне напали на кафе, есть пострадавшие
Перестрелка в ресторане Киева - что известно
Перестрелка произошла в ресторане Favor Park hotel на улице Конева.
Стрелка задержали, а в деле разбираются правоохранители.
"Сам потерпевший играет в "правильного" и отказывается от заявления и медицинской помощи", - говорилось в сообщении Telegram-канал "Киев оперативный".