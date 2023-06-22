Мужчина рассказал о своих впечатлениях от случившегося и пожаловался на неудовлетворительную работу экстренных служб.

После взрыва в 16-этажном доме в Киеве прибывшие на место экстренные службы действовали неэффективно и медленно. Такое мнение высказал в своем Фейсбуке житель этой многоэтажки Дмитрий Роздорожный.

По его словам, взрыв прогремел около 3:32 ночи. Убедившись, что сами целы, Дмитрий с семьей быстро выбрался на улицу, где ему предстала картина разрушений.

"На улице все усеяно окнами, обломками бетона. Отбегаем от дома и видим что нет стены и есть небольшое воспламенение, откровенно небольшое. Стоит пыль", – пишет киевлянин.

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Практически сразу мужчина начинает критиковать работу экстренных служб. По его словам, когда он позвонил 101 через четыре минуты после взрыва и едва успел назвать адрес, как ему "сердито и раздраженно" ответили, что спасатели уже едут.

"Подлетают первые патрульные машины, и вместо того чтобы помогать испуганным людям – расставляют конусы по улице", – пишет Дмитрий.

С его слов, первые пожарные машины подъехали уже через 10 минут после самого взрыва.

"Из дома раздается крик "Помогите, пожар". Раздается долго и полон отчаяния. И повторяется десятки, сотни раз. 3:50 человек выпрыгивает из окна минимум 10 этажа. И вероятнее всего не выживает", – пишет он.

Киевлянин утверждает, что первый пожарный рукав был подключен только спустя 10 минут после приезда самих пожарных. К этому моменту пламя охватило три этажа, но "его заливают не с той стороны".

"Через 40 минут после начала пожара приезжает вторая вышка. Почти через час начинается полноценное тушение пожара, но обломки на земле под домом никто даже не думает тушить", – пишет мужчина.

Также Дмитрий критикует врачей, отказавшихся колоть обезболивающее человеку, который, по его же собственным словам, не травмировался, но страдает от болей в спине. Не понравилось киевлянину и то, что пожар тушили более 3 часов, за которые огонь добрался до 12 этажа, хотя взрыв был в районе 7-9 этажа.

"К чему эта зрада? К тому что на второй год прилетов у нас наверняка есть какие-то протоколы, но они совершенно не работают. Вас никто не спасет. Не пренебрегайте тревогами и носите с собой аварийный чемодан. Всегда и всюду!" – резюмирует мужчина.

К этому рассказу следует добавить, что, судя по Фейсбук-аккаунту Дмитрия, он имеет отношение к волонтерской организации "Осередок" и, вероятно, занимается помощью военным.

Взрыв в киевской 16-этажке 22 июня – что известно

По данным ГСЧС, взрыв в многоэтажке по ул. Малышко в Днепровском районе произошел около 3:45 ночи. В полиции говорят о 3:40. Предварительно эпицентр находился на 7 этаже, а вероятной причиной взрыва назывался газ – дом газифицирован. Взрыв разрушил 4 квартиры, еще 6 были повреждены. Два человека погибли, а количество пострадавших называется разное – от 4 до 18.

Пожар был потушен в 5.45 утра, утверждают в ГСЧС, т.е. через два часа после взрыва. В КГГА говорят, что пожар был ликвидирован только в 8.10.

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