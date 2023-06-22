Там уточнили, что вызов относительно взрыва в жилом доме поступил в полицию в 3:40.

По предварительной информации Нацполиции, взрыв в киевской многоэтажке произошел в результате утечки газа в одной из квартир.

Как уточнили в ведомстве, в результате происшествия два человека погибли, еще 18 с травмами разной степени тяжести госпитализированы в больницу. Кроме этого, повреждены по меньшей мере три квартиры.

"Сегодня около 03:40 часов в полицию Киева поступил вызов по взрыву в многоэтажке на улице Малышко. Немедленно на место прибыли спасатели ГСЧС, следственно-оперативная группа Днепровского районного управления полиции и врачи", - сообщили детали в Нацполиции.

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По факту происшествия следователи Днепровского управления полиции открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса ("нарушение установленных законодательством требований пожарной или техногенной безопасности, повлекшее гибель людей").

"В настоящее время на месте продолжают работать профильные службы. Продолжаются работы по ликвидации последствий чрезвычайного происшествия", - отмечается в сообщении.

Как добавили в КГВА, в 08:10 пожар ликвидирован.

Взрыв в столичной многоэтажке

Сегодня рано утром появились данные о том, что в 16-этажном жилом доме в Днепровском районе произошел взрыв. Сначала сообщалось о 18 пострадавших, а впоследствии стало известно, что в результате взрыва погибли два человека, еще четверо пострадали.

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