Кроме того, на приусадебном участке были гранаты. Это были боеприпасы времен Второй мировой войны.

В Житомире женщина нашла на огороде целый арсенал оружия времен Второй мировой войны, когда копала картошку.

Как сообщает полиция Житомирщины, инцидент произошел вчера, 11 сентября. На спецлинию 102 позвонила местная жительница и сообщила, что обнаружила на приусадебном участке обнаружили предметы, похожие на боеприпасы.

Как установили правоохранители, на расстоянии около 15 метров от жилого дома в земле сохранены боеприпасы: 82 минометные мины 82 калибра, 3 противотанковые мины и 8 гранат.

Видео дня

Полицейские обеспечили охрану потенциально опасной территории. Взрывотехники изымут и уничтожат опасную находку.

Заминированная Украина - последние новости

По состоянию на начало сентября саперы ГСЧС обезвредили уже около 430 тысяч боеприпасов, которыми российские оккупанты загрязнили нашу территорию.

По оценкам Минобороны, для разминирования Украине территорий необходимо не менее 5 тысяч специалистов. В условиях их нехватки процесс разминирования может длиться десятилетиями.

Профессиональные саперы прежде всего разминируют линии электропередач и критическую инфраструктуру. Однако малозаметными взрывобезопасными предметами обильно засеяны поля, дворы жителей пограничных и деоккупированных областей Украины. Поэтому появляется немало саперов-любителей.

Вас также могут заинтересовать новости: