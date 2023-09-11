Такое применение дронов – ноу-хау украинских военных.

Украина до сих пор остается самой заминированной страной мира. Работы по разминированию второй год подряд продолжаются на Черниговщине. Здешние населенные пункты были под российской оккупацией всего месяц, но последствия деятельности врага ликвидируют до сих пор, говорится в сюжете ТСН.

"Территория лесов... Их довольно сложно проходить, хвоя опадает, растяжками довольно загрязнены леса (есть информация, что заходили пехотные части, в них это основной вид минирования). Поля загрязнены суббоеприпасами", – говорит Владислав Гулич, командир батальона разминирования госслужбы транспорта.

На службе у саперов, которые ежедневно находят в лесах и полях минометки, фугасы, растяжки, работают БПЛА. Камера дрона оборудована тепловизором, поэтому может разглядеть в высокой траве опасные металлические боеприпасы. Утром и вечером участки облетают коптеры, фиксируют координаты всех подозрительных предметов.

"Используем тепловизор на камере, если день, земля прогрелась (и металл также), можем что-то идентифицировать, увидеть, тогда уже даем команды. Говорим: "Ребята, проверьте, что там может быть", – рассказывает командир отделения связи Максим Чернюк.

Такое применение дронов – ноу-хау украинских военных. БПЛА с тепловизором разрабатывались для поисковых и спасательных операций, к примеру, при масштабных пожарах и задымлении.

Для разминирования также существует специальный сканер, который определяет магнитные аномалии и способен обнаруживать любые подозрительные предметы на глубине до 3 метров. Таким оборудованием для более быстрого обследования также уже пользуются украинские военные.

Разминирование территории Украины - это надо знать

По информации ГСЧС, по состоянию на начало сентября саперы ГСЧС обезвредили уже около 430 тысяч боеприпасов, которыми российские оккупанты загрязнили нашу территорию.

По оценкам Минобороны, для разминирования Украине территорий необходимо не менее 5 тысяч специалистов. В условиях их нехватки процесс разминирования может длиться десятилетиями.

Профессиональные саперы прежде всего разминируют линии электропередач и критическую инфраструктуру. Однако малозаметными взрывобезопасными предметами обильно засеяны поля, дворы жителей пригграничных и деоккупированных областей Украины. Поэтому появляется немало саперов-любителей.

Вас также могут заинтересовать новости: