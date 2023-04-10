По словам министра обороны, процесс разминирования можно ускорить за счет современных технологий.

Украине для разминирование своих территорий необходимо не менее 5 тысяч специалистов.

Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников в Медиацентре Украина - Одесса на совместном брифинге со своим датским коллегой Троэлсом Лундой Поульсеном.

"Минимум 5 тыс. украинских специалистов нам понадобится, которые будут заниматься разминированием. Это с расчетом, что будут приходить специалисты из других стран. Это демонстрирует опыт Хорватии. Там война закончилась 28 лет назад, и до сих пор территория этой страны не полностью разминирована. Они в среднем в год могут разминировать 50 квадратных километров, а у нас война еще продолжается...", - сказал Резников.

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Как добавил министр обороны Украины, если отталкиваться от опыта Хорватии и темпов разминирования этой страны, на полное разминирование Украины уйдет 30 лет.

По его словам, ускорить этот процесс можно с помощью современных технологий. Соответствующее оборудование для разминирования предоставляет Украине в том числе Дания. В частности, Украине передадут плавучих роботов и тому подобное.

Война в Украине - разминирование территорий

Как сообщал УНИАН, по оценкам ГСЧС по состоянию на январь, из-за полномасштабного вторжения России взрывоопасными предметами потенциально загрязнена почти треть территории Украины. В конце марта в ГСЧС предположили, что Украине понадобится более 10 лет на проведение разминирования территорий.

В МВД заявили, что ввиду того, что 30% территории заминировано, в Украине будет создан Центр по организации гуманитарного разминирования. Отмечается, что гуманитарное разминирование - плановое. К этому процессу приобщены ГСЧС, Национальная полиция, Минобороны, а также частные неправительственные операторы по гуманитарному разминированию.

Напомним, 7 января ГСЧС запустила интерактивную карту заминированных территорий Украины, где украинцы могут самостоятельно проверить, есть ли опасные места рядом с их домами. Сейчас особенно опасными зонами нашего государства являются именно те территории, где были или все еще присутствуют войска РФ.

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