Малозаметными минами-лепестками обильно усеяны дворы жителей области.

Для разминирование пострадавшей от российских оккупантов Харьковщины за один год нужны 125 тысяч саперов, и сегодня их в регионе работает лишь две сотни. Профессиональные саперы прежде всего разминируют линии электропередач и критическую инфраструктуру, однако малозаметными минами-лепестками обильно усеяны дворы жителей области. Многие из них взялись решать проблему самостоятельно, говорится в сюжете ТСН.

К примеру, с металлоискателем и длиннющей палкой выходит на разминирование житель села Волохов Яр Александр. До полномасштабной войны мужчина охотился с металлоискателем на снаряды времен Второй мировой войны. Теперь с ним ищет вражеские снаряды на местных полях и сельских улицах.

"Лежат на огороде, нужно убрать. Убрал на огороде. Ноги трясутся. Первые – вот так, только удочками, но удочек уже нет – они разлетаются, когда взрываются. Потом соседи, соседка говорит: "у меня 70 штук", - вспоминает Александр, как начал "саперскую" деятельность.

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Александр убеждает: понимает, что это опасное дело, но считает, что таким образом может быть полезен – раз уж на фронт не взяли.

"Сейчас в поле. Потом к обеду буду бежать, там в домах попросили. Потом хочу выбежать на реку, потому что быстро надо убирать", – говорит мужчина.

За две недели ему уже удалось найти 4 тысячи снарядов. Взрывает эти опасные находки мужчина в специальной яме, в которую сносит все, что находит.

Для некоторых саперов-любителей в регионе опасное дело уже завершилось увечьем, но это не останавливает других разминировщиков. Активную работу проводят именно сейчас, на фоне потепления, поскольку существует опасность разорвания снарядов из-за перегрева на солнце.

"Чем больше нагревается предмет на солнце – жидкость, которая внутри, становится более текучей и соответственно идет протекание жидкости через отверстия и срабатывает взрывной предмет", – объясняет сапер Игорь Овчарук.

Несмотря на то, что спасатели не успевают реагировать на все сообщения о взрывчатке, они призывают украинцев не браться за это дело самостоятельно и запастись терпением.

Заминирование территории Украины вследствие агрессии РФ - что надо знать

По состоянию на начало года, по оценкам ГСЧС, почти треть территории Украины была загрязнена взрывоопасными предметами в результате боевых действий и оккупации. Из-за заминирования посевные площади Украины уменьшились на 25%.

Спасатели говорят, что на разминирование может уйти более 10 лет. В то же время министр обороны Алексей Резников заявлял, что на полное разминирование Украины уйдет 30 лет.

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