В начале полномасштабного вторжения предатель поддержал вооруженную агрессию РФ и начал разрабатывать план побега во временно оккупированный Мелитополь, чтобы присоединиться к рядам ЧВК "Вагнер".

Служба безопасности Украины задержала еще одного вражеского приспешника во время контрдиверсионных мероприятий в Запорожье, который хотел присоединиться к рядам ЧВК "Вагнер".

Как сообщил пресс-центр СБУ, предателем оказался бывший правоохранитель, который в 2009 году был уволен из органов МВД Украины за коррупцию.

Отмечается, что в начале полномасштабного вторжения он поддержал вооруженную агрессию РФ и начал разрабатывать план побега во временно оккупированный Мелитополь, чтобы присоединиться к рядам ЧВК "Вагнер".

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Как проинформировали в спецслужбе, для этого злоумышленник вышел "на связь" со своими бывшими коллегами-предателями, которые вступили в так называемое "управление МВД РФ" во временно захваченной части региона.

"Через них он подыскивал возможность незаконно пересечь линию южного фронта и затем попасть на "собеседование" к руководителям группировки "Вагнер". В то же время злоумышленник развернул антиукраинскую деятельность в запрещенной соцсети "Вконтакте". Там он создал интернет-группу и" нарастил " аудиторию более чем на 3,5 тыс. подписчиков. В своих публикациях под вымышленным именем фигурант активно распространял сообщения, в которых героизировал "вагнеровцев" и их главаря – Пригожина. Также он отрицал российские ракетные удары по украинским городам и призвал к изменению границ государственной границы Украины", - говорится в сообщении.

В СБУ заявили, что во время обысков по месту жительства вражеского приспешника обнаружен мобильный телефон и компьютерная техника, которые он использовал в подрывной деятельности.

На основании собранных доказательств злоумышленнику сообщено о подозрении по ч. 2, ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников) уголовного кодекса Украины.

Сейчас он находится под стражей. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления.

Борьба с предателями в Украине

Как сообщал УНИАН, ранее СБУ разоблачила четырех предателей на деоккупированных территориях Востока и Юга. Один из предателей охранял застенки оккупантов в Херсонской области. Еще двое добровольно согласились стать " операторами набора данных "в так называемом"Пенсионном фонде Херсонской области".

А на Харьковщине в городе Изюмо коллаборантка возглавила созданное агрессором местное "управление труда и социальной политики".

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