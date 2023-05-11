Еще двое добровольно согласились стать "операторами набора данных" в так называемом "Пенсионном фонде Херсонской области".

Служба безопасности Украины разоблачила четырех коллаборантов на деоккупированных территориях Востока и Юга. Один из предателей охранял застенки оккупантов в Херсонской области.

Как сообщил пресс-центр СБУ, в Херсоне разоблачены трое приспешников врага, среди них - младший инспектор отдела надзора и безопасности Государственного учреждения "Северная исправительная колония №90". Отмечается, что после захвата города он присоединился к оккупационной администрации и участвовал в проведении массовых репрессий против участников движения сопротивления.

Установлено, что злоумышленник охранял российские застенки, в которые свозили незаконно задержанных украинских патриотов. Ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса ("государственная измена, совершенная в условиях военного положения").

Видео дня

Другие двое коллаборантов, как проинформировали в спецслужбе, добровольно согласились стать "операторами набора данных" в так называемом "Пенсионном фонде Херсонской области". Злоумышленницы оформляли документы для начисления соцвыплат в российской валюте. Сейчас их подозревают в совершении преступления по ч. 2 ст. 111-1 Уголовного кодекса ("коллаборационная деятельность").

"На Харьковщине задержана жительница Изюма, которая во время оккупации города возглавила созданное агрессором местное "управление труда и социальной политики". На этой "должности" она пыталась склонять людей к поддержке захватчиков через выдачу "гумпомощи" и распространение пропагандистских газет из РФ. Преступные действия фигурантки квалифицированы по ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса ("коллаборационная деятельность")", - заявили в СБУ.

Коллаборанты на Херсонщине

Первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский ранее сообщил, что на оккупированные территории Херсонщины коллаборанты пытаются перевестись на работу на территорию России. Но они получают массовые отказы, несмотря на наличие паспортов страны-агрессора.

Вас также могут заинтересовать новости: