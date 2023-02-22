Агентом оккупантов стал местный рецидивист, который 15 лет провел за решеткой за разбой и групповое изнасилование.

В Винницкой области разоблачили предателя, который вербовал бывших украинских заключенных в ряды российской частной военной компании ЧВК "Вагнер". Об этом сообщает СБУ.

За вступление в российскую ЧВК и участие в боевых действиях против Сил обороны злоумышленник предлагал каждому "рекруту" денежное вознаграждение в размере от 2 до 4 тысяч долларов в месяц.

По данным следствия, агентом оказался местный рецидивист, который 15 лет провел за решеткой за разбой и групповое изнасилование.

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Именно благодаря широкиому кругу связей в криминальной среде, в том числе на территории страны-агрессора, на него вышел представитель группировки "Вагнера".

По указанию врага винничанин начал подыскивать уголовников для привлечения в состав частной военной компании.

Во время обыска по месту жительства фигуранта правоохранители обнаружили мобильные телефоны и компьютерную технику с доказательствами его переписки с "вагнеровцем".

В настоящее время задержанному сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Борьба с предателями в Украине

Несколько дней назад в Херсоне разоблачили предателей, которые во время оккупации города управляли Центральным рынком.

Также 20 февраля стало известно, что осудили бывшего работника СБУ, который "сливал" данные ФСБ РФ о событиях в Украине. А инженер Харьковской ТЭЦ получил 15 лет тюрьмы за корректировку огня россиян по городу.

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