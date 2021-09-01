Праздничная линейка для первоклассников проходила в актовом зале школы.

В винницкой школе №4 во время праздничной линейки ко Дню знаний скончался 71-летний мужчина.

Об этом сообщает "Суспільне", ссылаясь на пресс-секретаря областного управления полиции Ирину Добровольскую.

Праздничная линейка для первоклассников проходила в актовом зале школы. Присутствующему там мужчине стало плохо. На место прибыла скорая, пострадавшего пытались реанимировать, но тщетно.

Журналисты выясняют, было ли разрешение впускать в помещение заведения родителей в условиях карантина и на сколько людей рассчитан зал.

Ранее в Николаеве патрульные были вынуждены сопроводить в больницу автомобиль скорой медицинской помощи, в котором находился ребенок. Врачей не пропускали другие машины.

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Инспекторы заметили, что карета скорой движется со включенными спецсигналами. Однако водители не спешили предоставлять ей преимущество в движении.

Патрульные включили спецсигналы и сопроводили автомобиль в детскую больницу.

Оказалось, что пациентом был 10-летний мальчик. Ребенок находился в критическом состоянии, а по дороге в больницу у него произошла остановка сердца. Врачам удалось ее реанимировать.

Автор: Дмитрий Захаров