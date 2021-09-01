Учебный год Украина начинает в полноценном очном формате.

В Украине в этом году двери школ и университетов открылись для более 400 тыс. первоклассников и 130 тыс. первокурсников.

Об этом сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлет в своем поздравлении с Днем знаний педагогов, ученых, студентов и школьников, а также родителей учеников, которое обнародовано на официальном сайте ведомства.

Он подчеркнул, что учебный год Украина начинает в полноценном очном формате.

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"Коронавирус испытывал нас на прочность, на стрессоустойчивость и способность обучать при любых условиях. Но украинское образование, благодаря талантливым педагогам и целеустремленным родителям наших учеников, достойно справилось со всеми вызовами дистанционного обучения", - сказал Шкарлет.

Министр пожелал ученикам и студентам не бояться ошибок, не останавливаться на полпути.

"А команда Министерства образования и науки в свою очередь продолжает активную работу над внедрением новых направлений в области образования и науки, воплощает инновации, обеспечивает доступность и высокую конкурентоспособность наших учреждений образования и соискателей. Мы уверенно идем по пути превращения Украины в образовательно-инновационный хаб международного значения", - отметил министр.

Он поблагодарил работников образования за то, что "стоят в этом процессе бок о бок с государством".

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Автор: Инна Андалицкая