Мальчика удалось спасти.

В Николаеве патрульные были вынуждены сопроводить в больницу автомобиль скорой медицинской помощи, в котором находился ребенок. Врачей не пропускали другие машины.

Об этом сообщают в патрульной полиции Николаевской области.

Инспекторы заметили, что карета скорой движется с включенными спецсигналами. Однако водители не спешили предоставлять ей преимущество в движении.

Патрульные включили спецсигналы и сопроводили автомобиль в детскую больницу.

Оказалось, что пациентом был 10-летний мальчик. Ребенок находился в критическом состоянии, а по дороге в больницу у него произошла остановка сердца. Врачам удалось его реанимировать.

Напомним, что ранее на Ровенщине умерла годовалая девочка, которую медики вернули с того света. А в Черкассах суд в закрытом режиме решил судьбу бабушки замученного мальчика.

Автор: Людмила Жерновская