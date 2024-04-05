Родственники с Южного Кавказа, которым еще нет и 30 лет, для прикрытия создали общественную организацию и занимались вербовкой.

В Одессе задержали двух братьев-иностранцев, которые работали на российскую ФСБ. Речь идет об уроженцах Кавказа, которые выискивали для вражеских спецслужб данные о работе ПВО Украины.

Как сообщили в пресс-службе Одесской областной прокуратуры, их интересовали данные о расположении в городе подразделений украинских защитников и ПВО. Сейчас обоим сообщено о подозрении по факту несанкционированного распространения информации о расположении Вооруженных Сил Украины (ч. 3 ст. 114-2 УК Украины).

По данным следствия, в конце февраля 2024 года мужчины, которые временно проживали в Одессе, вступили в сговор с сотрудником ФСБ РФ и согласились выполнять задание, нацеленные на подрывную деятельность против Украины.

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"Они собственноручно написали и направили куратору заявления о вступлении в ряды ФСБ. Подозреваемые разведывали места наибольшего сосредоточения личного состава и военной техники подразделений Сил обороны Украины в Одессе. Также они "сливали" в ФСБ геолокацию подразделений противовоздушной обороны", - рассказали в прокуратуре.

В качестве вознаграждения за свои "услуги" оба брата (граждане одной из стран Южного Кавказа) рассчитывали на "должности" в случае оккупации Одесской области: один хотел стать руководителем регионального отделения ФСБ, другой - возглавить горсовет. Правоохранители задержали их во время выполнения очередного задания врага. Суд уже удовлетворил ходатайство стороны обвинения: фигурантам избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Как уточнили УНИАН в прокуратуре, одному иностранцу - 29 лет, его младшему брату - лишь 25. Родственникам грозит до 12 лет тюрьмы.

По данным областного управления СБУ, среди основных целей агрессора были штабы командования ВСУ на южном направлении. По указанию российской спецслужбы, фигуранты разведывали места базирования украинских войск, чтобы зафиксировать их координаты на Google-картах. После установления геолокаций "нужных" объектов агенты собирали максимум информации об имеющемся там личном составе, военной технике и особенностях работы.

Говорится, что для сбора разведданных российские агенты обходили улицы Одессы и тайком фиксировали потенциальные "цели". Вместе с этим они "втемную" использовали свои связи среди местных жителей для получения информации об украинских военных.

Также иностранцы создали в городе общественную организацию, которая действовала под видом оказания помощи для легализации иностранцев в Украине. При этом на самом деле в стенах организации братья пытались завербовать граждан других государств в собственную сеть информаторов.

"В случае получения разведданных оккупанты планировали осуществить серию прицельных ракетно-дронных ударов по военной инфраструктуре и боевым позициям ВСУ", - говорится в сообщении.

В СБУ уверяют, что успели помешать реализации преступных намерений - разоблачили приспешников агрессора еще на начальном этапе их разведывательно-подрывной деятельности. Затем было проведено поэтапное документирование, которое позволило полностью проследить маршруты перемещения фигурантов и задержать их, когда они проводили доразведку вблизи одного из объектов.

На месте задержания у злоумышленников изъят телефон, который они использовали только для общения с ФСБ.

Агентка РФ искала данные о ПВО в Кривом Роге

Ранее Служба безопасности Украины задержала еще одну российскую агентку, которая пыталась выявить военные аэродромы и места базирования украинской ПВО вблизи Кривого Рога. Также предательница отслеживала направления полетов боевой авиации ВСУ.

В случае обнаружения указанных объектов женщина должна была зафиксировать геолокации на электронных картах и отчитаться в ФСБ. Полученную развединформацию РФ планировала использовать для подготовки ударов по целям с применением ракет и "Шахедов".

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