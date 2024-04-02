Служба безопасности Украины задержала российского агента, которая пыталась обнаружить военные аэродромы и места базирования украинской ПВО вблизи Кривого Рога.
Как сообщает пресс-центр СБУ, также она отслеживала направления полетов боевой авиации ВСУ.
Отмечается, что в случае обнаружения указанных объектов женщина должна была зафиксировать геолокации на электронных картах и отчитаться в ФСБ.
По данным спецслужбы, полученную развединформацию РФ планировала использовать для подготовки ударов по целям с применением ракет и "Шахедов".
Однако российскую агентку удалось своевременно разоблачить и задержать. Ею оказалась местная жительница, идеологическая сторонница рашизма. В октябре 2023 года женщина попала в поле зрения ФСБ через свою подругу - участницу агентурной сети, которая сейчас находится под стражей.
"Чтобы следить за боевой авиацией и противовоздушной обороной ВСУ, предательница выходила на местность. Также она пыталась обнаружить и скрыто зафиксировать военную инфраструктуру. Коммуникацию поддерживала в мессенджере с кадровым сотрудником ФСБ. Его личность уже установлена", - говорится в сообщении.
Во время обысков в доме фигурантки изъят мобильный телефон с доказательствами ее переписки с агрессором.
Ей сообщено о подозрении в государственной измене и грозит пожизненное заключение.
В Харькове работница детсада оказалась предательницей - детали задержания
Правоохранители задержали агента российской разведки, которая помогала врагу наносить удары ракетами и дронами по Харькову.
Ею оказалась работница местного детского сада. Она работала на россиян в свободное от работы время.
Женщина получала от оккупантов геолокации потенциальных целей, а затем проводила там доразведку. Находясь вблизи объекта, она скрыто наблюдала за ним, чтобы установить там ориентировочное количество личного состава и военной техники. Затем полученные сведения мессенджером передавала своему российскому куратору в виде текстовых сообщений с обозначением координат на Google-картах.