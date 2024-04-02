Перед женщиной стояла задача следить за боевой авиацией и ПВО, а затем "сливать" эти данные врагу для проведения атак.

Служба безопасности Украины задержала российского агента, которая пыталась обнаружить военные аэродромы и места базирования украинской ПВО вблизи Кривого Рога.

Как сообщает пресс-центр СБУ, также она отслеживала направления полетов боевой авиации ВСУ.

Отмечается, что в случае обнаружения указанных объектов женщина должна была зафиксировать геолокации на электронных картах и отчитаться в ФСБ.

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По данным спецслужбы, полученную развединформацию РФ планировала использовать для подготовки ударов по целям с применением ракет и "Шахедов".

Однако российскую агентку удалось своевременно разоблачить и задержать. Ею оказалась местная жительница, идеологическая сторонница рашизма. В октябре 2023 года женщина попала в поле зрения ФСБ через свою подругу - участницу агентурной сети, которая сейчас находится под стражей.

"Чтобы следить за боевой авиацией и противовоздушной обороной ВСУ, предательница выходила на местность. Также она пыталась обнаружить и скрыто зафиксировать военную инфраструктуру. Коммуникацию поддерживала в мессенджере с кадровым сотрудником ФСБ. Его личность уже установлена", - говорится в сообщении.

Во время обысков в доме фигурантки изъят мобильный телефон с доказательствами ее переписки с агрессором.

Ей сообщено о подозрении в государственной измене и грозит пожизненное заключение.

В Харькове работница детсада оказалась предательницей - детали задержания

Правоохранители задержали агента российской разведки, которая помогала врагу наносить удары ракетами и дронами по Харькову.

Ею оказалась работница местного детского сада. Она работала на россиян в свободное от работы время.

Женщина получала от оккупантов геолокации потенциальных целей, а затем проводила там доразведку. Находясь вблизи объекта, она скрыто наблюдала за ним, чтобы установить там ориентировочное количество личного состава и военной техники. Затем полученные сведения мессенджером передавала своему российскому куратору в виде текстовых сообщений с обозначением координат на Google-картах.

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