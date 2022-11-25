Он подорвался на вражеской мине, в результате чего получил травмы, несовместимые с жизнью.

На Николаевщине во время работ по разминированию погиб пиротехник из Одесской области.

"Во время работ по разминированию территорий в Николаевской области погиб пиротехник Одесской области Святослав Додон. Он подорвался на вражеской мине, в результате чего получил травмы, несовместимые с жизнью. Вся семья спасателей Украины выражают искренние соболезнования по поводу тяжелой потери нашего коллеги. Еще одна потерянная жизнь из-за российских убийц...", - говорится в сообщении пресс-службы Главного управления ГСЧС в Одесской области.

Как уточнили в управлении, Додон погиб в Снигиревке.

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Разминирование на юге Украины

По данным оперативного командования "Юг", с 7 по 13 ноября на правом берегу Днепра было деоккупировано 179 населенных пунктов, в том числе города Херсон и Снигиревка Николаевской области. На освобожденных территориях оккупанты заминировали многие объекты.

В освобожденных населенных пунктах проводятся стабилизационные мероприятия и работают саперы.

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