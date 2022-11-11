На сегодня полицейское присутствие в Херсонской области восстановлено в 57 населенных пунктах.

Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко не исключает, что стабилизационные меры на деоккупированной Херсонской области могут длиться минимум несколько недель.

Отвечая в эфире телемарафона на вопрос, сколько нужно времени на "зачистку" Херсона, он сказал, что сроки проведения стабилизационных мероприятий "будут зависеть от количества граждан, которые оставались на деоккупированных территориях, и массива той информации, которую мы будем получать из разных источников".

Клименко также рассказал, что с сегодняшнего дня 500 полицейских начали работу на деоккупированной территории Херсонской области. За два-три дня этот контингент планируется увеличить до двух тысяч. "На сегодняшний день полицейское присутствие мы восстановили в 57 населенных пунктах, в которых проживает около 11 тысяч наших граждан", - добавил он.

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Глава полиции также отметил, что на территории Херсонской области полицией зафиксировано уже 400 военных преступлений российских оккупантов.

Он также рассказал, что в настоящее время взрывотехниками было осмотрено уже 210 га деоккупированной территории области и изъято 1 тыс. 800 взрывоопасных предметов. В целом же на разминирование, подчеркнул Клименко, нужно будет не один месяц, а кое-где – и годы.

Освобождение Херсона-что известно

Как сообщал УНИАН, 9 ноября министр обороны России Сергей Шойгу приказал вывести российские войска с западного берега реки Днепр на Херсонщине. По словам командующего оккупационными войсками в Украине Сергея Суровикина, основной причиной бегства своей армии являются проблемы со снабжением.

10 ноября главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный заявил, что украинские войска продолжают наступление в Херсонской области согласно плану: с 1 октября освобождена территория площадью почти 1,4 тыс. кв. км.

По данным Генштаба ВСУ, 10 ноября украинские защитники освободили еще 12 населенных пунктов на Херсонском направлении.

Сегодня, 11 ноября, в Херсон зашли подразделения ВСУ. Этот областной центр был оккупирован в первые дни полномасштабной войны. Тем временем в социальных сетях активно распространялись фото и видео, на которых можно увидеть жителей Херсона с флагами Украины и украинских военных на улицах города.

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