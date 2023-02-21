В Херсоне главы двух учебных заведений уничтожили украинские учебники.

С начала 2023 года в Украине разоблачили более 30 педагогов-коллаборантов, которые занимались русификацией школ в оккупированных районах юга и востока.

Как сообщают в Службе безопасности Украины, этим людям сообщили о подозрении в добровольном сотрудничестве с врагом. Среди них - руководители созданных российскими оккупантами "отделов образования", а также директора захваченных школ и лицеев.

В Херсоне главы двух средних учебных заведений уничтожили украинские учебники и навязывали кремлевское видение истории Украины. Учителей они заставляли преподавать на русском по программам страны-агрессора и угрожали им преследованием со стороны оккупантов в случае отказа.

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В Северодонецке глава местного "отдела образования" активно восстанавливала работу образовательных учреждений в пользу РФ. Женщина призывала местных педагогов поддержать российских захватчиков и устроиться преподавателями в школы, обещая лояльное отношение оккупантов и "зарплату" в рублях.

Также выяснилось, что руководительница "районного управления образования Новопсковского района лнр" периодически организовывает поездки учителей на "курсы переформатирования" в Воронеж.

Им сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) и ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору).

Школы в оккупации

Напомним, что в Изюме захватчики запрещали украинский, уничтожали учебники и разрушали экспонаты в музее украиноведения.

Между тем в Луганской области учителя-коллаборанты систематически ищут в гаджетах детей доказательства проукраинской позиции.

Ранее в Службе безопасности Украины поясняли, при каких именно обстоятельствах учителей и медиков будут наказывать за коллаборационную деятельность.

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