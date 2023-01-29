В Старобельском районе смартфоны проверяют раз в неделю во всех классах.

В школах на Луганщине учителя-коллаборанты проверяют гаджеты детей для выявления проукраинской позиции.

Так, в учебных заведениях Старобельского района эту процедуру проводят еженедельно. Об этом в своем Telegram сообщает Луганская областная военная администрация.

"Смартфоны осматривают раз в неделю во всех классах – от младшего до старшего звена. В одном из учебных заведений проверкой занимается лично директор. Он просматривает все мессенджеры, соцсети, историю браузера, YouTube и TikTok", - указывается в сообщении.

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Ситуация на оккупированных территориях

Ранее в полиции Харьковской области рассказали, что россияне и коллаборанты в школах запрещали украинский язык.

На временно оккупированных территориях юга Украины российские захватчики пытаются заставить местных жителей отдать детей в их учебные заведения. Оккупанты ищут в телефонах детей и родителей приложение украинского онлайн-школы, а также проверяют тех, кто в учебное время находится на улице.

Летом 2022 года мэр Мелитополя Иван Федоров рассказывал, что в оккупированном городе захватчики угрожали отбирать у родителей детей, которые не будут ходить в школу.

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