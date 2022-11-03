Двое граждан, имея пророссийские взгляды, открыто поддерживали действия РФ против Украины.

В Харьковской области полиция задержала двух педагогов-коллаборантов, которые в учебных заведениях распространяли пропагандистскую пророссийскую политику.

"Работница управления образования и директор учебного заведения после оккупации населенного пункта перешли на сторону врага. Как установили сотрудники управления стратегических расследований в Харьковской области и следственного управления областной полиции, двое граждан, имея пророссийские взгляды, открыто поддерживали действия РФ против Украины. С первых дней оккупации населенных пунктов Великобурлукской территориальной громады они начали сотрудничать с врагом" - сообщает Национальная полиция Украины.

Отмечается, что один из фигурантов – директор учебного заведения – организовал преподавание образовательного процесса по программе РФ и получил от оккупационных властей учебники российского образца.

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С целью распространения пропагандистской антиукраинской политики приказал уничтожить всю украинскую литературу и учебники.

Как сообщили в полиции, его коллега – "специалистка" в управлении образования поселкового совета – проводила агитационную работу среди работников учебных заведений и местных жителей, а на российских каналах рассказывала, как с нетерпением ожидала прихода РФ с 2014 года.

1 ноября полицейские задержали двух фигурантов в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

"Директору школы" сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины, а "специалистке" - по ч. 6 ст. 111-1 УКУ. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

За коллаборационную деятельность мужчине может грозить до трех лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от десяти до пятнадцати лет, а женщине – до двенадцати лет лишения свободы.

Коллаборанты на Харьковщине: что известно

Служба безопасности разоблачила на освобожденной территории Харьковщины коллаборанта, который помогал врагу захватывать предприятия в Купянске.

На Харьковщине задержана коллаборантка, которая возглавляла оккупационную "Роспочту", передавала оккупантам деньги, уплаченные людьми.

В освобожденном Волчанске коллаборанты из числа полицейских сбежали, бросив российскую форму.