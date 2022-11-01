Вместе с оккупантами успели сбежать некоторые коллаборанты.

В Харьковской области открыто 12 дел в отношении учителей, которые пошли на сотрудничество с российскими захватчиками.

Об этом сообщил руководитель следственного управления Нацполиции в области Сергей Болвинов на своей странице в социальной сети Facebook.

По его словам, россияне и коллаборанты запрещали украинский язык, уничтожали и сжигали украинские учебники в школах и разрушали экспонаты в музее украиноведения в школе города Изюм.

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"Всего на данный момент открыто 12 дел. Об одном из них я уже писал - в Бабенково местная жительница согласилась стать директором школы, внедряла российские стандарты, а также отправила двух украинских учителей в Курск для получения методик, по которым они планировали обучать детей", - написал Болвинов.

Случаи образовательного колаборанства зафиксировали в следующих городах и селах: Изюм, Купянск, Балаклея, Боровая, Волчанск, Хотимля, Яковенково, Грушевка, Бабенково, Великий Бурлук Малый Бурлук.

Отмечается, что некоторые из этих коллаборантов успели бежать из области, вместе с оккупантами, но некоторые остались - и уже получают подозрения.

Коллаборанты на Харьковщине

Как сообщал УНИАН, 6 сентября Вооруженные Силы Украины начали контрнаступление в Харьковской области.

14 сентября президент Владимир Зеленский сообщил, что почти вся область освобождена от оккупантов.

В Службе безопасности сообщали, что после деоккупации области задержали 16 коллаборантов и нашли списки всех "чиновников" оккупационных администраций.

Ранее в СБУ объясняли, при каких именно обстоятельствах учителей и медиков будут наказывать за коллаборационную деятельность.

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