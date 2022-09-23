В частности, если медик или учитель займут должность в псевдоорганах оккупантов и будут внедрять оккупационные стандарты государства-агрессора.

В Службе безопасности Украины объяснили, при каких обстоятельствах учителям и медикам может грозить наказание за коллаборационную деятельность на оккупированных российскими захватчиками территориях Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом спикер СБУ Артем Дехтяренко рассказал во время онлайн-брифинга.

В частности, у спикера спросили, выявлены ли факты того, что среди учителей на оккупированных территориях есть коллаборанты, которые продолжают учить детей, и есть ли факты задержания и открытия уголовных производств в отношении таких учителей в соответствии со статьей 111-1 Уголовного кодекса Украины. Кроме того, у него спросили, есть ли такие случаи, что учителей-коллаборантов приговорили к лишению свободы на срок до 3 лет или выполнение общественных работ сроком до 2 лет.

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Дехтяренко сказал, что это актуальный вопрос, который стал еще важнее после успешного контрнаступления украинских сил безопасности и обороны на Харьковщине.

"Сейчас соответствующие изменения в законодательство находятся на рассмотрении в Верховной Раде. Имеются в виду нормы, которые будут определять уровень ответственности людей, вынужденно оставшихся на временно оккупированных территориях и работающих в сфере жизнеобеспечения. Это касается сотрудников педагогической сферы, медиков, людей, которые работают в коммунальных предприятиях", - сказал Дехтяренко.

Он добавил, что каждый из таких случаев будет изучаться отдельно. "Понятно, что определенные сферы жизнедеятельности находятся под охраной международного законодательства. То есть условно, медик, выполняющий свою клятву Гиппократа и спасающий жизни людей, освобожден от уголовной ответственности, поскольку в его действиях нет признаков коллаборационизма или государственной измены. Вместе с тем, если этот человек согласился занять руководящую должность в псевдооргане здравоохранения, тогда мы будем принимать соответствующие меры", - сказал Дехтяренко.

В отношении учителей он отметил, что наказание за коллаборационную деятельность может им грозить в случае внедрения в украинских учебных заведениях российских образовательных стандартов.

"Что касается работников образовательной сферы, им нужно быть более бдительными, потому что в рамках действующего законодательства, в частности, в статье 111, примечание 1 "коллаборационная деятельность" сказано, что если сотрудник сферы образования будет внедрять образовательные стандарты государства-агрессора в украинских учебных заведениях или будет способствовать установлению оккупационной власти на этом временно оккупированном регионе, то соответственно он будет отвечать по закону", - подчеркнул Дехтяренко.

Наказание за коллаборационную деятельность в Украине

По данным Национальной полиции, с начала широкомасштабного вторжения РФ в Украину было открыто более 1 тыс. 400 уголовных производств о занятии коллаборационной деятельностью.

В рамках этих уголовных производств 235 лицам сообщено о подозрении, 138 обвинительных актов уже переданы в суд.

Как сообщал УНИАН, 3 марта 2022 года Верховная Рада Украины приняла закон О внесении изменений в некоторые законодательные акты (относительно установления уголовной ответственности за коллаборационную деятельность) (№5144).

В частности, речь идет о наказании за публичное отрицание гражданином Украины вооруженной агрессии против Украины, а также за проведение мероприятий политического характера или осуществление информационной деятельности в сотрудничестве с государством-агрессором или его оккупационной администрацией.

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