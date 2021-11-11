По словам иностранца, убивать любимую он не хотел.

Ривненский городской суд сегодня избрал 48-летнему гражданину Турции, подозреваемому в умышленном убийстве местной жительницы, меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без права на залог.

Об этом сообщает пресс-служба Ривненской областной прокуратуры.

Отмечается, что 2 ноября в одной из арендованных квартир Ривного владелица квартиры обнаружила тело 38-летней местной жительницы. Правоохранители установили, что квартиру погибшая снимала для знакомого иностранца, которому приходила помогать по хозяйству, и который после убийства исчез.

Правоохранители заочно сообщили ему о подозрении (ч. 1 ст. 115 УК Украины) и объявили в государственный розыск.

Читайте такжеВ Харькове внедорожник протаранил группу пешеходов (видео)В ходе оперативно-розыскных мероприятий, которые длились несколько дней, правоохранители установили маршрут иностранца и выяснили, что он вернулся в Ривне. Его задержали 10 ноября возле железнодорожного вокзала.

По словам иностранца, убивать любимую он не хотел, а телесные повреждения нанес в ходе ссоры на почве ревности. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 15 лет.

Ранее сообщалось, что в Татарстане преподавательница из-за ревности напала с ножом на 17-летнего ученика.

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Светлана Макринская