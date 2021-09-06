Конфликт между ними произошел из-за того, что студент хотел прекратить отношения с учительницей.

В Татарстане (Российская Федерация) 20-летняя преподавательница из-за ревности напала с ножом на 17-летнего ученика.

Об этом "Татар-информ" сообщили в пресс-службе МВД республики.

Инцидент произошел в поселке совхоза "Татарстан" в Тукаевском районе. Между молодыми людьми произошла ссора – студент хотел прекратить отношения с учительницей, поэтому она его приревновала. Девушка взяла нож и нанесла возлюбленному несколько ударов в грудь. В результате их обоих госпитализировали с ножевыми ранениями.

Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. А прокуратура Татарстана начала проверку, по итогам которой будет дана правовая оценка работе органов системы профилактики безнадзорности несовершеннолетних.

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Напомним, в июне в посёлке Мокшан Пензенской области студент жестоко убил 14-летнюю девушку, которая отказала ему в поцелуе. Тело подростка нашла мать.

Выяснилось, что компания из 12 молодых людей и девушек от 14 до 22 лет отдыхала в парке. Когда они начали расходиться по домам, 14-летнюю школьницу пошёл провожать 17-летний Кирилл. По дороге он признался ей в чувствах и попытался поцеловать, но девушка отказала.

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Автор: Денис Прядко