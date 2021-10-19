Защитники подозреваемых оспаривали их содержание под стражей.

В Чернигове апелляционный суд оставил без изменений решение о содержании под стражей четырех подозреваемых в убийстве полицейского.

Как сообщила пресс-служба областной прокуратуры, Черниговский апелляционный суд поддержал позицию областной прокуратуры и оставил без изменений меру пресечения в виде содержания под стражей четырех подозреваемых, среди которых трое несовершеннолетних, в убийстве полицейского в Чернигове.

Им инкриминируют совершение умышленного убийства (п. 12. ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины), а также незаконченное покушение на убийство двух лиц, по предварительному сговору группой лиц (ч. 3 ст. 15 п. 1, п. 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины).

Читайте такжеНа Ривненщине водитель сбил на "зебре" коляску с младенцем: жуткое ДТП попало на видео"Деснянский районный суд г. Чернигова удовлетворил ходатайство прокурора, применив к подозреваемым меру пресечения в виде содержания под стражей.

Защитники подозреваемых пытались обжаловать решение суда первой инстанции относительно содержания их подзащитных под стражей", - отметили в Черниговской областной прокуратуре.

Как сообщал УНИАН, четырем жителям Чернигова, которые подозреваются в убийстве полицейского, 13 октября сообщили о новом подозрении.

Убийство полицейского в Чернигове: что известно

Ночью 2 октября в Чернигове группа молодых людей избила двух полицейских. Вследствие этого один из них - 30-летний Артур Ерохин - погиб. За жизнь второго боролись врачи.

Как стало известно, трое из четырех задержанных - несовершеннолетние. По информации местных СМИ, причиной нападения стало замечание, которое правоохранители сделали компании молодежи в супермаркете. Подростки решили отомстить. Один из участников снимал избиение на телефон.

У погибшего остались жена Вероника и дети - Святослав и Каролина.

Автор: Ирина Синельник