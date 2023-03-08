Врачи час реанимировали девочку, однако спасти ее не удалось.

В Польше умерла 12-летняя украинка, девочка внезапно перестала дышать. Об этом сообщает информационный портал Польши in Poland.

Трагедия произошла в Поморском воеводстве. По данным издания, скорую вызвала мать девочки, которая заметила, что ребенок потерял сознание и перестал дышать.

Как сообщается, по прибытии медики начали сердечно-легочную реанимацию. Впоследствии им на помощь пришли пожарные, которые привезли кислород, потому что в машине скорой его было мало. Врачи скорой реанимировали ребенка более часа. К сожалению, медикам не удалось спасти девочку.

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Сейчас причину внезапной смерти девочки выясняет прокуратура. Следователи назначили вскрытие, а матери девочки предоставили украиноязычного психолога.

Трагедия с украинкой в Англии-что известно

Как сообщает УНИАН, несколько дней назад 14-летняя украинка загадочно скончалась в Великобритании.

Девочку в бессознательном состоянии нашли на одном из пляжей в английском графстве Девон. Ребенка вертолетом доставили в больницу, однако там девочка умерла.

Следователи пока не имеют ни одной версии, когда, при каких обстоятельствах и как случилась смерть украинки.

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