Следствие устанавливает причины и обстоятельства смерти ребенка.

В Британии на пляже в южном английском графстве Девон 4 марта нашли без сознания 14-летнюю украинку.

Как сообщает Sky News, полиция города Доулиш разыскивала девочку, потому что получила заявление об исчезновении от ее родственников. Правоохранители на вертолете заметили ее тело на пляже и быстро взяли ее на борт, чтобы доставить в госпиталь. Ребенок умер в больнице.

Личность погибшей официально идентифицировали и сообщили ближайшим родственникам о смерти. Следователи пока не имеют ни одной версии, когда, при каких обстоятельствах и как случилась смерть украинки. Полиция призывает всех, кто был свидетелем чего-то подозрительного, прийти в участок и дать показания. Также будет опрошена береговая охрана и проверят камеры видеонаблюдения на пляже.

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"Погибшая девушка была гражданкой Украины, которая проживала в районе Доулиша, был установлен контакт с посольством Украины, и Министерство внутренних дел также проинформировано об этом инциденте. В настоящее время эта смерть рассматривается как необъяснимая, и продолжается расследование обстоятельств, связанных с ней. Я сочувствую друзьям и родственникам погибшей в это трагическое время", - сообщила детектив Бекки Дэвис из полиции Девона и Корнуолла.

Добавим, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года, на территорию Великобритании выехали 134 200 украинских беженцев, однако за время войны тысячи семей из Украины, проживающие там, стали бездомными.

Напомним, недавно в Испании задержали преступную группу, которая грабила дома украинских беженцев.

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