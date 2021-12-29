На гражданке Украины была одежда, которая не подходит для восхождения в горы.

В Польше гражданка Украины поднялась в Татры (наивысшая польская и словацкая часть Карпат), а потом не смогла двигаться вперед или вернуться, и для ее спасения пришлось использовать вертолет.

Украинская туристка попала в беду высоко в горах 26 декабря, она не была подготовлена к восхождению, пишет RMF24 со ссылкой на сведения спасателей.

Женщина пошла по маршруту вдоль словацкой границы в районе вершины Каспровы-Верх (1 970 метров) и застряла возле вершины Горишкова Чуба.

Спасатели отметили, что у туристки была одежда, которая подходит для занятия горнолыжным спортом, но не для того, чтобы подниматься в горы.

Читайте такжеВ Турции украинская парапланеристка на международном фестивале рухнула в море (фото, видео)По их данным, в одежде туристки была одна правильная вещь – яркая розовая куртка. Благодаря яркой куртке украинку в горах удалось быстро обнаружить.

Напомним, в середине октября стало известно, что в Греции двое украинцев-паломников потерялись на горе Афон из-за плотного тумана. Граждан Украины нашли истощенными, но невредимыми.

Вас также могут заинтересовать новости: