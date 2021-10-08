В МВД рассказали, что изучают записи камер наблюдения, чтобы установить, где был Антон Поляков до смерти и с кем.

Правоохранители отрабатывают две версии смерти народного депутата Антона Полякова.

Об этом сообщает "Страна" со ссылкой на источник в МВД.

"Версий две. Либо он сам отравился чем-то, либо его отравили. Сейчас найдём, где он был и что делал перед посадкой в такси, и многое будет понятно", - сообщил источник.

В МВД также сообщили, что сбоев в работе системы видеонаблюдения Smart City в Киеве этой ночью не было, поэтому архив с записями сохранился. Сейчас данные с камер изучают, чтобы установить, где был Поляков до смерти и с кем.

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Как сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова в Facebook, причины смерти Полякова будут устанавливать во время вскрытия в ближайшие часы.

"Причины смерти будут устанавливаться во время вскрытия, которое произойдет уже в ближайшие часы. Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК Украины. Досудебное расследование поручено следователям СУ ГУ Нацполиции в г. Киеве. Автомобиль осмотрен и изъят, водителя допрашивают следователи", - подчеркнула Венедиктова.

Как сообщал УНИАН, утром 8 октября 2021 года стало известно, что нардепа Антона Полякова нашли мертвым в Киеве. Полиция сообщила, что устанавливает обстоятельства смерти политика - начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "Естественная смерть". Подробности смерти нардепа Полякова уже рассказали в полиции.

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Автор: Александр Топчий