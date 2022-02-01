В Одесской области в реке Дунай обнаружили тело мертвого мужчины.
Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Одесской области.
Сообщение от командира катера морской охраны о том, что в городе Рени в районе причала №6 найденное тело, поступило в службу спасения около 10 утра.
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К месту происшествия было направлено аварийно-спасательное подразделение ГСЧС. Через некоторое время спасатели, которые вышли на реку на моторной лодке, вытащили на берег мертвого мужчину. Его тело находилось примерно в 300 метрах от берега. Погибшего передали сотрудникам полиции для проведения следственных действий.
От ГСЧС привлекались две единицы техники и 6 человек личного состава.
В социальных сетях очевидцы пишут, что погибшему 40-50 лет, он был одет в камуфляж.
Ранее в Одесской области на Хаджибейском лимане мужчина утонул из-за огромную рыбины.