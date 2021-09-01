Рыба убила мужчину в Хаджибейском лимане, сообщили в полиции.

В Одесской области на Хаджибейском лимане мужчину утопила пойманная им огромная рыба.

Как сообщили журналистам в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Одесской области, ЧП случилось в среду утром, 1 сентября.

"В службу спасения поступило сообщение о том, что на Объездной дороге, в Хаджибейском лимане, утонул человек. На место вызова прибыли сотрудники ГСЧС, и, со слов очевидцев, выяснили, что мужчина ловил рыбу. На крючок попалась большая рыбина, которая потащила его за собой в воду, он потерял равновесие и утонул", – рассказали в ведомстве.

Обследовав территорию, на расстоянии 15 метров от берега и глубине 5 метров, водолазы обнаружили и вытащили на берег утопленника. Его личные данные устанавливаются.

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Автор: Лариса Козовая