Злоумышленники подожгли вагончик инспекторов. Выгорел гектар водно-болотных угодий.

В национальном природном парке "Тузловские лиманы" (Одесская обл.) неизвестные устроили поджог.

Об этом УНИАН сообщил начальник научно-исследовательского отдела нацпарка Иван Русев.

По его словам, вчера вечером неизвестные подожгли вагончик, в котором периодически находились инспекторы нацпарка. Также в вагончике были их вещи.

"Также масштабно загорелась растительность на природных участках пересыпи. Рядом находились отдыхающие, и они были свидетелями нападения и поджога", - рассказал ученый.

Читайте такжеВ Карпатах срочно эвакуировали пятерых детей: трое в больницеОн утверждает, что перед поджогом вагончик был взломан, имущество инспекторов похищено или сгорело. Люди видели, что к нему подъезжал серый автомобиль, в котором были два человека, которые, как уверен Русев, являются поджигателями.

Как отмечает начальник отдела, к месту пожара оперативно прибыл начальник Бурнаского отделения нацпарка Роман Гончаренко, через некоторое время прибыла пожарная машина. "Однако она по песку не могла добраться, и пришлось доезжать и тушить пожар на тракторе. Его удалось потушить к ночи, однако он нанес немалый вред дикой природе, сгорел вагончик и сгорели полевые вещи, а также инвентарь инспекторов", - подчеркнул Русев.

Ученый считает, что поджог совершили злоумышленники, которые пытаются захватить заповедные земли с целью охоты и рыболовства.

Как сообщили в Главном управлении ГСЧС в Одесской области, вчера примерно в 18:10 в службу спасения поступило сообщение о возгорании камыша за пределами села Лебедевка, Тузловской территориальной общины Белгород-Днестровского района.

Прибывшие на место спасатели увидели горящий камыш водно-болотных угодий на песчаной косе между Черным морем и лиманом. Пути подъезда отсутствовали. Пожар ликвидирован методом захлестывания на площади 1 га.

"Предполагаемая причина возгорания - занесение источника зажигания извне неустановленным лицом. Ущерб устанавливается. Погибших и пострадавших нет", - заявили в главке.

Справка УНИАН. "Тузловские лиманы" — национальный природный парк, расположенный на территории Татарбунарского района Одесской области. Создан 1 января 2010 года. Площадь — 27 865 га. Общая площадь водных зеркал водоемов — 206 кв. км. Система озер, расположенных в парке, имеет статус водно-болотных угодий международного значения, согласно Рамсарской конвенции, с особым охранным режимом.

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Автор: Лариса Козовая