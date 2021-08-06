В областном центре мужчина так накуролесил, что его забрали в психбольницу.

В Херсоне на территории жилого массива Корабел 35-летний местный моряк устроил "день ужаса" своим соседям – жителям многоэтажки, расположенной на ул. Шенгелия.

Сначала мужчина бил руками и ногами по своему авто, потом облил спиртным и поджег его, а позже бросился тушить, пишет Типичный Херсон со ссылкой на сведения соседей и правоохранителей.

После этого моряк побил окна в подъезде, быстро заскочил в свою квартиру и громко кричал о том, что хочет свести счеты с жизнью.

"…Все это со двора слышали жена и 3-летний ребенок виновника переполоха…", – отмечается в материале.

Очевидцы решили вызвать правоохранителей. Мать мужчины жила в соседнем подъезде и разрешила вскрыть двери в квартиру, в которой находился злоумышленник.

Двери пилили "болгаркой", вскрыли, а потом вывели из жилья мужчину, который еще не успел что-то себе сделать.

На место происшествия прибыла специализированная бригада скорой помощи, медики забрали моряка в психбольницу.

Читайте такжеВ Херсоне мужчину во время ремонта "убила" собственная машинаПо словам соседей, мужчина уже куролесил ранее.

Правоохранители выяснили, что моряк только что вернулся из рейса и отпраздновал возвращение домой алкоголем и психотропным препаратом. После такого микса у мужчины "снесло крышу".

Напомним, в Украине предусмотрена уголовная ответственность за умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, в результате которого был нанесен крупный ущерб. За такое правонарушение грозит штраф, исправительные работы или ограничение/лишение свободы на срок до трех лет.

Если во время правонарушения человек находился в неадекватном состоянии, наказание для него могут выбрать менее строгое.

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Автор: Екатерина Присяжнюк