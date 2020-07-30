На Луганщине мужчина сорвал и сжег флаг Украины
На Луганщине полицейские установили личность правонарушителя, который сорвал флаг Украины возле одного из магазинов и сжег его.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Луганской области.
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Инцидент произошел сегодня, 30 июля, в селе Можниковка. В течение часа личность правонарушителя установили. Им оказался 25-летний житель села Танюшевка, который находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения сорвал флаг с флагштока и сжег его.
Сейчас на месте происшествия продолжают работать следователи, которые устанавливают обстоятельства правонарушения, опрашивают свидетелей и устанавливают очевидцев происшествия.
По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 338 УК Украины «Надругательство над государственными символами».
Как сообщал УНИАН, в Одессе неизвестные раскрасили в цвета запрещенной символики изображения на потолке с гербом города.
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