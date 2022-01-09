Такие же акции состоялись в ряде других городов Украины, а также в других странах.

В воскресенье, 9 января, в городах Украины и мира проходит акция украинцев "Скажи Путину нет / SayNOtoPutin".

Об этом организаторы акции сообщили на своей странице в Facebook.

"9 января украинцы по всему миру выйдут, чтобы обратиться к мировым лидерам с призывом сказать "нет" Путину и его имперской политике. Компромиссы с Путиным приведут лишь к новым войнам и жертвам", - говорится в сообщении.

Читайте также"Ялты-2 быть не может": Боррель высказался о требованиях РФ по "гарантиям безопасности"

Акция в Киеве началась в 11:30 на Михайловской площади.

Как сообщает Радио Свобода и Суспильне, в Киеве в акции участие приняли несколько сотен человек. Они пришли с украинскими флагами и лозунгами против агрессии России. Кроме этого, участники принесли флаги Казахстана и Беларуси, а также развернули большой баннер с надписью "Скажи Путину НЕТ" и большой украинский флаг.

Таким образом активисты напомнили украинской власти, что позиция нашего государства во время переговоров должна быть четкой - никаких компромиссов с Кремлем. Переместившись к зданию МИД участники акции развернули баннер с главным месседжем и спели гимн Украины.

Такие же акции проходят в ряде других городов Украины, а также в других странах, в частности в Италии, Испании, Германии, Португалии, Великобритании. Также, как отметили организаторы, акция в 14:00 началась в Нью-Йорке (США), а в 15:00 в Чикаго (США).

Как сообщал УНИАН, 17 декабря МИД РФ обнародовал проект договора между РФ и США о "гарантиях безопасности" и проекте соглашения о мерах по обеспечению безопасности России и государств-членов НАТО. В частности, Россия предлагает НАТО отказаться от принятия Украины в НАТО, а также "от любой военной деятельности на территории Украины". Также РФ предлагает США не создавать военных баз на территории стран бывшего СССР и не принимать эти страны в НАТО.

В понедельник, 10 января, в Брюсселе состоится заседание Комиссии Украина-НАТО.

Также 10 января дипломаты США и России проведут в Женеве переговоры по вопросам безопасности с целью обсуждения военной деятельности обеих стран и роста напряженности вокруг Украины.

12 января в Брюсселе состоится заседание Совета НАТО-Россия и 13 января – заседание Постоянного совета ОБСЕ, где будут обсуждаться соответствующие вопросы.

Вас также могут заинтересовать новости: