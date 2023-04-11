Злоумышленнику грозит до семи лет тюрьмы.

В Одесской области задержали мужчину, который ранил из пистолета незнакомца за то, что тот сделал ему замечание о собаке без намордника.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Одесской области. Как отмечается, событие произошло днем 8 апреля возле одного из магазинов в селе Старые Шомполы Доброславской поселковой общины.

Установлено, что между двумя мужчинами в возрасте 57-ми и 32-х лет возник конфликт. В частности молодой человек был возмущен тем, что пожилой гражданин выгуливал собаку без намордника.

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Во время спора владелец животного выстрелил оппоненту в грудную клетку из травматического пистолета и сразу сбежал. Пострадавшего отвезли в больницу, где ему оказали медицинскую помощь. Полицейские установили личность злоумышленника - уроженца Болградского района, который временно поселился в Старых Шомполах.

Правоохранители за несколько дней разыскали его в дачном массиве в том же селе и задержали. Ему сообщили о подозрении в хулиганстве, совершенном с применением оружия (ч. 4 ст. 296) Уголовного кодекса Украины. Это преступление наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Инциденты с собаками в Украине

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