Щенок провалился в яму глубиной 3,5 метра и диаметром 10 сантиметров.

В Одессе спасли щенка из ямы, диаметр которой всего десять сантиметров.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Одесской области, инцидент произошел в Суворовском районе Одессы. Спасателям поступило сообщение о том, что щенок упал в глубокую яму.

"Четвероногий малыш провалился в яму глубиной 3,5 метра и диаметром 10 сантиметров. Физически было трудно представить, как его спасать, но наши ребята не растерялись и вызвали частный экскаватор", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что экскаватор рядом с ямой выкопал широкую и глубокую траншею, в которую с помощью лестницы-палки спустились спасатели и лопатой осторожно выкопали "тоннель" к испуганному малышу. Щенка удалось спасти, его передали владелице.

Спасение животных в Украине

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