Стоимость их услуг составляла 1,5 тысячи долларов.

В Одесской области разоблачили трех мужчин, которые переправляли военнообязанных в непризнанное Приднестровье.

Об этом УНИАН сообщили в Южном региональном управлении Государственной пограничной службы.

Отмечается, что сотрудники Подольского пограничного отряда с поличным задержали 51-летнего гражданина Украины и двух его пособников, которые пытались незаконного переправить мужчину призывного возраста через государственную границу.

Организатор пообещал провести его "своим маршрутом" за 1,5 тыс. долларов.

"Впоследствии позвонил и сообщил время и поезд, которым мужчина должен прибыть в город Кодыма, что в Одесской области. По прибытию на железнодорожный вокзал призывника уже ждал один из пособников, который подвез его к населенному пункту вблизи государственной границы и передал его другому злоумышленнику", - сообщили в управлении.

Впоследствии на автомобили с камуфляжным окрасом злоумышленники двигались в сторону Молдовы, где и были задержаны пограничниками.

Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, идея зарабатывать деньги таким противоправным способом пришла на ум 51-летнему жителю Подольского района. Для реализации замысла он привлек двух земляков в возрасте 33-х и 22-х лет, последний из которых родом из соседней страны.

Согласившись на сотрудничество, мужчины начали подыскивать граждан, которым на период действия правового режима военного положения запрещено выезжать за пределы Украины и которые намерены покинуть государство вне пунктов пропуска.

"Подыскав 28-летнего клиента и сообщив ему стоимость своих услуг – 1,5 тыс. долл., они начали подготовку к реализации его побега. Злоумышленники полями проложили путь из Украины в непризнанное Приднестровье, но были задержаны на подходе к ПМР", - говорится в сообщении.

Правоохранители провели обыск по месту жительства организатора "схемы", по результатам которого изъяты средства и транспортное средство, на котором осуществляли перевозку мужчины к границе.

В качестве вещественных доказательств фигурантов также изъяли мобильные телефоны с переписками между собой и заказчиком их услуг, черновые записи, деньги.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Как сообщал УНИАН, в Одесской области задержаны четверо участников группировки, которые во время комендантского часа переправляли в непризнанную "ПМР" мужчин призывного возраста.