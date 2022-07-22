О сроках пока речь не идет.

Так называемая Приднестровская Молдавская Республика намерена добиваться независимости и присоединения к России.

Такое заявление сделал "глава МИД" Приднестровья Виталий Игнатьев.

"Вектор Приднестровья на протяжении всех лет существования республики остается неизменным, что отражено в итогах референдума 17 сентября 2006 года, где четко обозначено: независимость с последующим свободным присоединением к Российской Федерации. Независимость страны - безусловный приоритет", - сказал он.

О сроках Игнатьев ничего не сказал.

Как писал УНИАН, ранее министерство иностранных дел Молдовы не разрешило въезд на территорию своей страны российским военным. Речь идет об оперативной группе (ОГРО), базирующейся в Приднестровье.

Накануне российские пропагандисты распространяли манипулятивные заявления так называемого главы МИД непризнанного Приднестровья Виталия Игнатьева о возможной эскалации в регионе. Он заявил, что "возможный выход Молдовы из соглашения 1992 года о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровье может привести к военным действиям".

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