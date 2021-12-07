Водитель об инциденте не сообщил правоохранителям и не позволил врачам госпитализировать пострадавшую с места аварии.

В Одессе служебный автомобиль руководства областной полиции сбил женщину на пешеходном переходе.

Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.

Отмечается, что сотрудники ГБР при содействии внутренней безопасности Нацполиции расследуют обстоятельства аварии с участием служебного автомобиля и. о. заместителя начальника регионального главка Нацполиции Одесской области.

Читайте такжеНа Харьковщине автомобиль сбил двух женщин на переходе: одна из них погибла"3 декабря в Одессе служебный автомобиль Нацполиции проехал перекресток на красный сигнал светофора и сбил женщину на пешеходном переходе. Водитель об инциденте не сообщил и не разрешил врачам госпитализировать пострадавшую с места аварии, аргументировав тем, что самостоятельно доставит женщину в больницу", — сообщили в пресс-службе.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения (ч. 1 ст. 286 УК Украины) сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований.

Сейчас устанавливаются лица, причастные к преступлению. Расследование продолжается.

В социальных сетях очевидцы сообщили, что ДТП произошло в пригороде Одессы, в районе промрынка "7-й километр". Люди утверждают, что в автомобиле якобы находился и. о. заместителя начальника ГУНП в Одесской области Александр Гостищев, а за рулем – другой полицейский. Пострадавшую правоохранители отвезли в местную больницу.

Напомним, сегодня на Черниговщине произошло смертельное ДТП с участием грузовика и маршрутки. По последним данным, число погибших в результате ДТП возросло до 13, еще 8 человек получили травмы, водитель маршрутки погиб, а грузовика – выжил.

Среди причин аварии называют скользкую дорогу или нарушение ПДД со стороны водителей. Сейчас на участке дороги ограничили движение транспорта.

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Автор: Лариса Козовая