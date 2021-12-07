Пешеход пытался перебежать дорогу и попал под колеса автомобиля.

Экс-"холостяк" Макс Михайлюк попал в дорожно-транспортное происшествие в Печерском районе Киева. Он сбил пешехода, когда тот пытался перебежать дорогу.

По словам Макса, он пытался притормозить, но было слишком поздно. Люди начали перебегать дорогу в неположенном месте, и он не успел среагировать. В результате пострадавшего забрала скорая помощь.

В МВД изданию "Сегодня" подтвердили данную информацию.

Читайте также"Они расстались?": Злата Огневич неожиданно отписалась от Андрея Задворного в Instagram"Такое ДТП было. Пострадавший пешеход госпитализирован с травмой головы. На месте работала следственно-оперативная группа",- сообщили в ведомстве.

Стоит отметить, что сам Михайлюк ничего не говорил по этому поводу. Этим происшествием он не делился со своими подписчиками в Instagram.

Напомним, Макс Михайлюк был главным героем десятого сезона реалити "Холостяк". В финале он выбрал Дашу Ульянову, но они расстались, так как девушка не смогла простить своему возлюбленному измену.

Позже Макс познакомился с моделью Дашей Хлистун. У них родилась дочь Адриана, а после родов молодые родители узаконили свои отношения.

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Автор: Диана Могилевич