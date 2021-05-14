В Одессе сегодня из-за пожара в больнице эвакуировали почти 40 человек.
Как сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Одесской области, в 17:20 в службу спасения "101" поступило сообщение о возгорании в урологическом отделении ГКБ №10.
По прибытию спасателей было установлено возгорания в процедурном кабинете на первом этаже трехэтажного здания стационарного урологического отделения.
Отмечается, что до прибытия сотрудников ГСЧС медицинский персонал эвакуировал на улицу 36 человек (24 пациента, из которых 6 лежачих и 12 медицинских работников).
Примерно в 17:40 пожар ликвидирован на площади 3 кв. м. Огонь повредил, в том числе койки, на которых больные получают процедуры.
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Погибших и пострадавших нет.
Причина возгорания устанавливается. От ГСЧС привлекалось 6 единиц пожарной техники и 25 человек личного состава.
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