Пожар произошел в урологическом отделении, никто не пострадал.

В Одессе сегодня из-за пожара в больнице эвакуировали почти 40 человек.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Одесской области, в 17:20 в службу спасения "101" поступило сообщение о возгорании в урологическом отделении ГКБ №10.

По прибытию спасателей было установлено возгорания в процедурном кабинете на первом этаже трехэтажного здания стационарного урологического отделения.

Отмечается, что до прибытия сотрудников ГСЧС медицинский персонал эвакуировал на улицу 36 человек (24 пациента, из которых 6 лежачих и 12 медицинских работников).

Примерно в 17:40 пожар ликвидирован на площади 3 кв. м. Огонь повредил, в том числе койки, на которых больные получают процедуры.

Читайте такжеВ Харькове горела многоэтажка: людей пришлось эвакуировать (фото)

Погибших и пострадавших нет.

Причина возгорания устанавливается. От ГСЧС привлекалось 6 единиц пожарной техники и 25 человек личного состава.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Лариса Козовая