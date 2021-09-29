Один из злоумышленников бил человека предметом, похожим на самокат.

В Одессе в темное время суток группа малолетних злоумышленников напала на мужчину и начала избивать.

Нападение в Одессе произошло по адресу ул. Приморская, 35, сообщил в Telegram канал "Х*евая Одесса" и опубликовал видео с места происшествия.

По его данным, мужчину из-за замечания атаковала "стая шакалов-мопедистов".

На видео видно, что к мужчине подбежали четверо злоумышленников и стали нападать. У одного из малолетних был предмет, похожий на самокат, и он им бил мужчину.

Еще один злоумышленник бросался в мужчину камнями.

"Приморская, 35, стая малолетних шакалов-мопедистов напали на мужика за то, что тот сделал им замечание из-за нарушения тишины", – поделились на канале подробностями инцидента.

Ранее в центре Одессы произошла курьезная драка – на ул. Екатерининской мужчины дрались костылями. Один из участников драки был в темной одежде, с пакетом, и у него на шее висела табличка. Другой мужчина был в светлой куртке и с рюкзаком.

В сети предположили, что в драке участвовали попрошайки.

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Автор: Екатерина Присяжнюк