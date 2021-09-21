В курьезной драке в Одессе могли участвовать попрошайки, узнали журналисты.

В центре Одессы – на одной из главных улиц города, между мужчинами были "костыльные бои".

Мужчины дрались костылями на ул. Екатерининской, сообщил Telegram-канал "Х*евая Одесса" и показал видео с места происшествия.

В драке участвовал мужчина в темной одежде с пакетом и табличкой на шее. Его оппонент был в светлой куртке и с рюкзаком.

Мужчина в темном несколько раз ударил противника костылем по голове.

Интернет-пользователи предположили, что дрались попрошайки.

"Костыли не поделили, чья сегодня очередь", – считает Оксана.

Читайте также"Душил кнутом для скота": в Одессе прохожий отбил девушку у "отца" (фото)"А он (в синем костюме с табличкой подаяния на груди) неплохо скачет, как для чувака на костылях…", – пошутил пользователь Dimond.

"Чудесное исцеление!" – сострил Павел.

Пользователь Odessians допустил, что один из участников драки мог быть порядочным гражданином, который разоблачил попрошайку.

Напомним, в конце августа в Одессе на остановке "8-я станция Большого Фонтана" мужчина ударил с ноги бабушку и обозвал "б*ндеровкой".

Позже злоумышленник признался в содеянном и утверждает, что не знает, зачем решился на такой шаг.

Автор: Екатерина Присяжнюк